Morosidad en pago del agua, un problema en Las Uvas

Amenazas con machetes o palos, insultos y un sinfín de obstáculos enfrenta el Comité de Salud de Las Uvas, en San Carlos, al momento de efectuar el cobro por la morosidad del agua. Durante una reunión el fin de semana, el presidente de la organización, Isaías ‘Chivoli’ Pérez, expuso la situación y solicitó más responsabilidad.

Este lunes hablamos con Pérez y contó que el tema es que la gente no quiere hacerse cargo de sus deudas. “Este problemita decidimos pasarlo al juez de paz, porque las amenazas que se le dan a las personas son constantes. Son ocho días reglamentarios que les damos después de la entrega de la nota y nada”, destacó.

El encargado del comité también reveló que la morosidad es tan alta, que hay personas que adeudan hasta cinco años de agua y se resisten a que se les haga el corte correspondiente. “Y no se les está pidiendo que cancelen todo, sino que también vayan abonando. La semana pasada una joven intentó agredir al personal de corte, y ya se le había notificado con antelación”, reveló Pérez.

Por su parte, la representante del corregimiento de Las Uvas, Magalys Castro, destacó que se ha trabajado bastante para lo que son las mejoras del agua y sobre el incidente, también está al tanto de que “hay muchas personas así como él (presidente Pérez) las describe, que sacan machetes y esas cosas, porque de verdad la gente no quiere pagar el agua. Ellos no entienden de que las cosas no son gratis”, y agregó que las turbinas se manejan con electricidad, un consumo que debe pagarse.

Como solución, Pérez enviará cartas al juez de paz para proceder al cobro con policías o algún tipo de seguridad.