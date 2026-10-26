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Muere cabo primero de la Policía Nacional en trágico accidente en el puente del río Farallón

Muere cabo primero de la Policía Nacional en trágico accidente en el puente del río Farallón
Redacción Web
26 de octubre de 2026

La Policía Nacional lamentó profundamente el fallecimiento del cabo primero Geovanny Castillo Villar, ocurrido este lunes 26 de octubre de 2026 tras sufrir un accidente en la vía Panamericana, a la altura del puente del río Farallón, cuando se dirigía a cumplir con sus labores en la Patrulla de Caminos de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito en el distrito de Chame.

Castillo Villar dedicó 7 años y 10 meses de servicio a la institución, de los cuales 2 años y 9 meses laboró en la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, donde demostró un alto compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, según destacó un comunicado oficial.

La entidad expresó sus más sinceras condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del uniformado, y señaló que “su recuerdo permanecerá en nuestras filas como símbolo de entrega y servicio a la nación”.

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