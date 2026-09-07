Mujeres representan el 80% de los nuevos graduados de la UDELAS en Colón

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) graduó a 391 nuevos profesionales de la promoción 2025-2026 en su Extensión de Colón, en los niveles de carreras técnicas, licenciaturas, maestrías y profesorados.

Del total de los graduados, aproximadamente el 80 % son mujeres, lo que refleja la alta participación femenina en la formación académica y su pronta incorporación al ámbito laboral y educativo de la provincia, informó la institución en un comunicado.

El acto fue presidido por la rectora de la UDELAS, Dra. Nicolasa Terreros Barrios, quien instó a los egresados a ser promotores de la equidad.“Las carreras de la UDELAS tocan de forma directa la fibra de la sociedad: la salud, la educación, el desarrollo social y la atención a las poblaciones más vulnerables. Por ello, como egresados, siempre deben destacar por su capacidad de empatía y ofrecer un trato digno, inclusivo y humano”, expresó.

Asimismo, los exhortó a utilizar sus conocimientos para “contribuir a eliminar barreras, proponer innovaciones que incluyan a todas las personas y edificar una sociedad donde la igualdad de oportunidades deje de ser una utopía”.En representación de la promoción, la estudiante Melanie Villamonte Burgos, primer puesto de honor, felicitó a sus compañeros por alcanzar la meta.

“Sin importar cuáles hayan sido nuestras batallas, nunca dejamos de creer que este día llegaría. Por eso, no veo un salón lleno de graduandos, sino de personas valientes”, manifestó.Durante el último año, la Extensión de la UDELAS en Colón registró un incremento en su población estudiantil, con un crecimiento significativo en la Facultad de Educación Especial y Pedagogía, la cual concentra el 47.8 % del total de la matrícula en esta sede.