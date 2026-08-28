Mulino anuncia avance en el proyecto del teleférico de San Miguelito

El proyecto del teleférico de San Miguelito avanzó a una nueva fase luego de que la comisión evaluadora emitiera su informe, informó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El mandatario señaló que la empresa austriaca Doppelmayr, especializada en la construcción de sistemas de teleféricos y con presencia en 97 países, presentó una propuesta integral para el proyecto.

“San Miguelito tendrá su teleférico”, afirmó Mulino, quien destacó que la obra representará una transformación en la movilidad de miles de panameños.

La iniciativa busca mejorar las opciones de transporte y conectividad para los residentes de San Miguelito.