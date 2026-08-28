Mulino defiende traslados a Coiba y plan antidrogas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió este jueves que todos los reclusos trasladados a la isla Coiba tienen un vínculo directo y profundo con el narcotráfico, en el marco de una estrategia estatal para cortarles el acceso a teléfonos celulares y evitar que sigan operando desde prisión.

Las declaraciones del mandatario se producen pocos días después de que se concretara el traslado a dicha isla del exalcalde de Colón, Alex Lee, y del representante de Barrio Norte, Javier Lynch, quienes cumplían detención preventiva por presunto peculado en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza.

“Todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico, y mucha, y seguiremos llevando a Coiba todo el que sea un problema en materia de narcotráfico para aislarlos de algo que es muy importante, el celular, la señal desde la cárcel para los propósitos de dirigir, planificar y organizar la venta, distribución y asesinatos para preservar sus imperios de negocios ilícitos”, afirmó Mulino.

En el plano de la seguridad ciudadana, el jefe del Ejecutivo también abordó la ola de homicidios reportada en las últimas semanas en la capital, atribuyéndola a pugnas internas entre estructuras criminales por el control territorial, el tráfico de drogas y disputas de liderazgo.

“Se están matando entre ellos, se están matando por razón de la disputa de territorios, de mercancía, los tumbes, y también algo importante, el liderazgo en las distintas pandillas sobre todo las grandes que tienen una cobertura territorial enorme. Hemos hecho lo que creíamos prudente, aislarlos a los distintos dirigentes de pandillas y controladores de negocio del narcotráfico”, sostuvo.

Además, reiteró su respaldo a los organismos de seguridad y destacó la labor que han realizado en medio de la lucha frontal contra el crimen, principalmente en la frontera con Colombia, para evitar que grupos criminales o la guerrilla de ese país crucen hacia el territorio panameño, tras las acciones de seguridad que han emprendido el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.