Mulino: este es un país que no quiere paros, que no quiere huelga

El presidente José Raúl Mulino manifestó que la nueva ley de la Caja de Seguro Social (CSS) fue discutida durante seis meses, donde se escuchó a la inmensa mayoría de sectores del país, por lo que es una decisión tomada y que “este país ya no quiere paros”.

Las declaraciones de Mulino se dieron en medio de la presentación de este ‘Plan de Transformación’.

“Yo creo que no ha habido una ley en la historia, que yo recuerde por lo menos en era democrática, donde se haya discutido, debatido, propuesto y escuchado, yo creo que, a la inmensa mayoría de sectores del país, por casi seis meses”, manifestó.

“Es triste, pero yo creo que este es un país que no quiere paros, que no quiere huelgas. Es un país que está necesitando trabajar. Que los estudiantes estudien regularmente. Que no exista esa brecha de escuela privada y escuela pública”, resaltó el mandatario.