Mulino evalúa avances de la integración en el MERCOSUR junto al presidente de Paraguay

El Presidente de República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles, 10 de diciembre, en Oslo, Noruega, un encuentro con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, con quien conversó sobre la agenda de la próxima Cumbre del MERCOSUR donde Panamá ya participa como Estado Asociado con la meta de convertirse pronto miembro pleno.

De acuerdo con un comunicado de Presidencia, tanto Peña como Mulino conversaron sobre los avances de la integración de este bloque de países considerado la quinta economía más grande del mundo y el interés de países como Brasil, Paraguay y Argentina de utilizar el potencial logístico de Panamá para acceder a otros mercados de una manera eficiente.

Los mandatarios también trataron el tema de la seguridad internacional y el combate del crimen organizado.