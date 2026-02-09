Mulino exige mano firme contra el crimen al juramentar a 1,386 nuevos agentes

José Raúl Mulino participó hoy en la ceremonia interinstitucional de graduación en la sede del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg). Durante el acto, juramentó a 1,386 nuevos agentes que se integrarán a los diversos estamentos de la Fuerza Pública.

“En esta ceremonia quiero pedirles a ustedes, los egresados, que prestigien cada día a su institución. Pongan siempre por delante los intereses de Panamá y actúen con el máximo patriotismo para proteger a nuestra amada nación”, expresó el mandatario, resaltando que la labor de los estamentos de seguridad permitió cerrar el año 2025 con una reducción del 30% en homicidios.

Reiteró que el país requiere de una “justicia menos flexible y comprensiva con los pandilleros, asesinos, violadores y extorsionadores que tanto daño le hacen al país”, a fin de que no anden con impunidad en las calles poniendo en riesgo a los panameños o a quienes los denuncien.

“Repito, esto no es justo o, mejor dicho, esto no es Justicia. Es una extrema flexibilidad disfrazada de garantismo que ha sido el fracaso en la lucha contra el delito en América Latina. La ideología jurídica de victimizar a los delincuentes es una herramienta de organizaciones criminales para validar sus actividades ilícitas”, apuntó. Asimismo, instó al Sistema Bancario a “poner más empeño” para evitar ser utilizado por delincuentes para el lavado de dinero.

Mencionó que, además de los esfuerzos en materia de seguridad y la suma de nuevas unidades, Panamá seguirá trabajando en cooperación con el Ejército y la Policía Nacional de Colombia, y se reforzará el trabajo de inteligencia con Ecuador, con Perú y con la DEA, para ser más exitosos en la incautación de drogas y el combate de la delincuencia organizada. Igualmente, mencionó que Panamá ofrece a los nuevos socios en el Mercado Común del Sur (Mercosur) su experiencia acumulada en la lucha contra el crimen.

Por su parte, el titular del Minseg, Frank Ábrego recordó a las nuevas unidades la gran responsabilidad que tienen con el país al vestir cada uno de los uniformes de sus respectivos estamentos de seguridad.

“Ustedes no llegan a este momento por causalidad, llegan tras un proceso exigente, formado en el sacrificio, la constancia. En sus mentes y corazones llevan claramente identificada la necesidad de seguridad del país, así como la esperanza legítima de su familia y de los conciudadanos que confían en que ustedes reforzarán el pie de fuerza con profesionalismo, integridad y valentía”, dijo.

La Policía Nacional (PN), a través de la Promoción 102 “Victoriosos” del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras graduó a 727 agentes, entre ellos 99 mujeres. Los egresados recibieron el título de Técnico Superior en Seguridad Pública, y 48 unidades completaron el curso especializado de las Unidades Motorizadas “Linces”, lo cual fortalece la capacidad de patrullaje preventivo y respuesta rápida.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) sumó 416 agentes de la Promoción XXVII “Oriones”, formados en vigilancia de costas, operaciones de búsqueda y rescate y tácticas de cumplimiento de la ley. Este contingente representa un refuerzo estratégico para la protección del territorio nacional.

Mientras que la Promoción XXIV de Agentes Guardafronteras Coronel Tomás Armuelles del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) culminó seis meses de formación académica integral con 152 estudiantes preparados en doctrina institucional, aspectos legales y procedimientos policivos.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) incorporó 91 inspectores de las promociones XXIX, XXX, XXXI y XXXII, preparados en áreas operativas y técnicas como albañilería, plomería y refrigeración, con énfasis en disciplina, ética y respeto a los derechos humanos.

En la graduación, recibieron medallas de condecoración, por ocupar los primeros puestos de honor de cada una de las instituciones: Emanuel Vásquez (PN), Vianela Camarena (Senan), Gabriel González (Senafront) y Noelis Espinoza (SNM).