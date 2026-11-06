Mulino garantiza fondos para reparar vías y reconstruir escuela afectada en Boquete

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este viernes varios puntos críticos afectados por el sismo y las fuertes lluvias en Jaramillo, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, y aseguró que gestionará fondos de emergencia para atender los daños en carreteras e infraestructura escolar.

Durante el recorrido por Jaramillo Abajo, en el sector de Montaña Verde, el mandatario constató los daños ocasionados por las lluvias y la erosión en las vías y parte de la quebrada La Zumbona, que representan un riesgo para los residentes.

“¡Qué bueno que vine, porque una cosa es haber visto estos daños en fotos y otra cosa es verlos en persona! Los dos puntos críticos que he visitado es un milagro de Dios que eso no se haya venido abajo”, expresó.

Mulino aseguró que los trabajos de reparación ya fueron evaluados y cotizados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por lo que solicitará al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, la asignación urgente de los recursos para iniciar las obras.

Advirtió que el deterioro de la carretera podría dejar incomunicadas comunidades, productores, hoteles y viviendas si se produce un nuevo deslizamiento o colapso.

En materia educativa, confirmó que la escuela de Jaramillo Arriba, afectada por el terremoto, será demolida y reconstruida debido a sus problemas estructurales. La intención es que esté lista para el inicio del próximo año escolar.

Según el director regional del MOP, Marco Di Bilio, la inversión para atender los daños identificados en tres puntos críticos superaría el millón de balboas.

Recuperación en provincias centrales

Durante la jornada, el mandatario también se refirió a la construcción de viviendas para las familias afectadas por el terremoto en las provincias centrales. Indicó que algunas soluciones habitacionales pueden levantarse en un periodo de ocho a diez días, mientras que las de bloques y concreto requieren entre dos meses y medio y tres meses.

Además, anunció que una donación de Marruecos por dos millones de dólares será destinada a estos trabajos y que los recursos están ingresando al fideicomiso.

Mulino también informó que el municipio de Tonosí aceptó el traspaso del terreno donde estaba ubicado el hospital y que ya se trabaja en el sitio. Asimismo, adelantó que la próxima semana visitará el oriente de Chiriquí para conocer las afectaciones reportadas en San Félix y Tolé.