Mulino participa en apertura del Debate General de la Asamblea General de la ONU

El presidente José Raúl Mulino participó en la inauguración del Debate General de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne en Nueva York a representantes de 193 países bajo el lema “Restablecer la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan con todos”.

Mulino estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro; y los ministros Felipe Chapman y José Ramón Icaza.

Durante la jornada, el mandatario escuchó las intervenciones del secretario general de la ONU, António Guterres, y del presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, así como de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Estados Unidos, Donald Trump; Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; y el rey de Jordania, Abdalá II.

En su último discurso como secretario general, Guterres abordó temas como la desigualdad, la crisis climática y los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, mientras que Rahman hizo un llamado a buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales y fortalecer el papel de Naciones Unidas.

Por su parte, Lula da Silva cuestionó el papel actual de la ONU frente a los conflictos y abordó asuntos como la situación de Venezuela, Nicaragua y Cuba, el crimen organizado, el cambio climático y la inteligencia artificial.

Trump centró parte de su intervención en la situación económica y de seguridad de Estados Unidos, además de referirse a diversos conflictos internacionales.

La agenda de Mulino contempla reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. También participará en un foro de líderes de Columbia University.