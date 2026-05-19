Mulino pide a la OEA que se pronuncie ante la crisis en Bolivia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que se contactó con su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien le manifestó su apoyo y solidaridad como jefe de un gobierno institucional en ese país sudamericano.

El mandatario panameño, mediante un comunicado divulgado por la oficina de prensa de la Presidencia, calificó esta crisis boliviana como una nueva arremetida de la izquierda radical y el narcotráfico. Asimismo, dijo que ha solicitado, a través de su embajada en la Organización de Estados Americanos (OEA), el pronunciamiento de este organismo multilateral en favor de la estabilidad social y política en Bolivia.

“Panamá colaborará en la esfera política internacional”, manifestó Mulino en su conversación con Paz.

El presidente de Bolivia agradeció el apoyo de Mulino y coincidió en que esta crisis es el último coletazo de gente que promueve el caos. “Vamos a acabar con esto esta semana. La pelea está dura, pero la vamos a sacar adelante”, señaló el presidente Paz, según manifiesta la nota.

Hasta hoy, unos 10 países han manifestado su respaldo al gobierno de Paz en Bolivia.