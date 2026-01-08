Mulino viajará la Europa la próxima semana

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que estará viajando a Europa la próxima semana.

“Tengo que salir a una reunión a Suiza y a Inglaterra para temas de estado que son muy importante”, sostuvo el mandatario, quien no dio fecha exacta del viaje ni los temas que se tratarían en la agenda.

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de ser consultado a cerca de su presencia en el desfile de la Mil Polleras que se realizará el sábado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.