Mulino visita hospital de Colón tras primera craneotomía realizada en la provincia

A un año que el presidente José Raúl Mulino inaugurara el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero, neurocirujanos de esta instalación realizaron con éxito la primera craneotomía por tumor cerebral en la historia de la provincia de Colón.

Durante una visita al hospital este viernes, 15 de mayo, el presidente Mulino conversó con los especialistas encargados de la operación y destacó el alcance del procedimiento.

“Esto demuestra la calidad y el nivel de medicina que se está ofreciendo aquí para Colón y los colonenses”, afirmó.

La intervención fue practicada a una paciente de 50 años que ingresó al cuarto de urgencias presentando convulsiones. El procedimiento estuvo a cargo de los doctores Héctor Lezcano y Francisco Medina.

Tras la cirugía, la paciente permanece en la sala de cuidados intensivos, bajo sedación y monitoreo constante mientras disminuye la inflamación cerebral.

El doctor Héctor Lezcano explicó que las muestras extraídas del tumor serán sometidas a análisis patológicos para determinar el tipo de células y establecer un diagnóstico definitivo.

Mulino también recorrió distintas áreas hospitalarias y aseguró que el centro mantiene las condiciones operativas y de limpieza desde su inauguración en junio de 2025.

“Este es un buen ejemplo de la integración de los servicios de salud. Es un hospital que trabaja bajo el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, sin ningún tipo de problema, ahorrándonos costos y, sobre todo, en una operación de primer mundo”, señaló.

Según cifras oficiales, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 el hospital realizó 5,038 cirugías y atendió 49,161 casos de urgencias. Además, registró 3,861 egresos hospitalarios.

En ese mismo periodo se dispensaron 140,892 medicamentos, se practicaron 246,170 pruebas de laboratorio, 16,429 estudios radiográficos simples, 2,424 ultrasonidos y 2,661 tomografías.