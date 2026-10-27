Mulino y Marco Rubio abordan cooperación tras el sismo y elección del próximo secretario general de la ONU

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este martes una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la cooperación bilateral en la atención a los damnificados del terremoto del pasado 9 de octubre y la próxima elección del secretario o secretaria general de las Naciones Unidas, informó la Presidencia de la República.

Durante la conversación, Mulino agradeció el apoyo de Estados Unidos en materia de asistencia humanitaria y el envío de personal para evaluar los daños estructurales ocasionados por el sismo, labores que contribuyen a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Otro de los temas tratados fue la elección de la próxima persona que dirigirá las Naciones Unidas. Ambos coincidieron en la importancia de alcanzar un consenso para seleccionar al próximo secretario o secretaria general del organismo.

Mulino también destacó la aspiración de América Latina y el Caribe de que se respete la práctica de rotación regional para este cargo, de manera que una figura de esta región ocupe la Secretaría General en esta ocasión, de acuerdo con la información divulgada por la Presidencia.