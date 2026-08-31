“No arriesgaremos al personal”: ministro de Salud evaluará el cierre temporal de centros que sufran violencia

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que el Minsa podría suspender la atención en aquellas instalaciones que resulten víctimas de actos de violencia o vandalismo. El anuncio se produce tras los recientes ataques perpetrados contra el Centro de Salud de Escobal, los cuales incluyeron daños a la infraestructura y agresiones directas al personal.

“Quiero ser claro: la seguridad de nuestro personal es una prioridad. No podemos pedirle a médicos, enfermeras, técnicos y colaboradores que arriesguen su integridad para cumplir con su labor. Si no existen las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de nuestros equipos de salud y de los pacientes, nos veremos obligados a tomar las medidas necesarias para protegerlos, incluso la suspensión de los servicios mientras se restablece el orden”, enfatizó Boyd Galindo. El titular del ramo insistió en que ninguna unidad sanitaria puede cumplir su misión cuando quienes laboran en ella sufren agresiones, amenazas o vandalismo.

Ante esta coyuntura, el ministro hizo un llamado urgente a la ciudadanía para cuidar y defender los centros asistenciales. “Atacar un centro de salud no afecta al Gobierno; perjudica directamente a las familias que necesitan atención médica”, señaló. Asimismo, subrayó que estas instalaciones pertenecen a todos los panameños y que su resguardo es indispensable para garantizar el acceso continuo a la salud pública.