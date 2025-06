“No voy a renunciar al trabajo que se está haciendo en las comarcas”, ministra Montalvo

La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo dijo que no va a renunciar al trabajo que viene realizando en las comarcas indígenas del país, y continuará monitoreando y pendiente de estos territorios como se ha hecho hasta este momento, “hay un compromiso, yo he conocido la realidad, he caminado los diferentes territorios”, agregó.

Montalvo señaló que no va a renunciar a su presencia en los territorios indígenas, al referirse a las recientes manifestaciones que se han reportado en Arimae, provincia de Darién.

En este sentido, señaló que la cobertura en Arimae continuará, siempre y cuando se les facilite el progreso. “Hay que abrir el paso para poder entrar y que se reparen las 21 bases de radio celular, dañadas precisamente por estar tumbando árboles”.

“Ellos están solicitando que se les cumpla con proyectos que yo he reactivado, que se están licitando, proyectos que estuvieron paralizados de un componente de un préstamo que pidió Panamá, precisamente para apoyarlos para tener las instituciones básicas salud, educación, seguridad y es lo que estamos llevando”, explicó.

La ministra hizo un llamado respetuoso a los dirigentes a que en este momento todo tenemos que volcar nuestra mirada precisamente a la comunidad que son los más vulnerables. “Impedir que avancemos es sencillamente alejarlos a ellos del progreso”, concluyó.