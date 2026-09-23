Nuevas detenciones y congelamiento de bienes a exfuncionarios

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, informó sobre la aprehensión de Maritza Ureña González, exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien ocupó el cargo entre 2019 y 2024, por su presunta vinculación con los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La diligencia forma parte de la denominada “Operación Tamías”, desarrollada en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, la operación se llevó a cabo en el sector de Cerro Viento, en el distrito de San Miguelito, donde además de la aprehensión se ubicaron indicios que estarían relacionados con la investigación.

El proceso penal fue iniciado en agosto de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, luego de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República en mayo de este año.

Según la información oficial, el análisis habría detectado una diferencia aproximada de 428 mil dólares entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado, situación que motivó la adopción de medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria.

Últimas prehensiones

Des julio a septiembre se han dado varias aprehensiones a exfuncionarios por enriquecimiento injustificado y lesiones al Estado: Noriel Araúz, el exadministrador de la AMP fue aprehendido la mañana del miércoles 8 de julio de 2026. Luis Oliva, exadministrador de la AIG, aprehendido previamente, vio ratificada su detención provisional el 25 de agosto. Publio De Gracia, exdirector de la DGI fue aprehendido el lunes 10 de agosto. Eleine Salterio, esposa del exdirector de la DGI fue imputada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales dentro de las investigaciones. Además, el 14 de septiembre de 2026, dos exfuncionarios de la institución fueron aprehendidos mediante la Operación Nova.