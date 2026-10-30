Nueve bandas independientes confirmadas para el 3 y 4

El rugir de los tambores y las trompetas de las bandas independientes volverá a las calles de la capital durante las fiestas patrias de este 3 y 4 de noviembre de 2026, tras confirmarse el listado de las agrupaciones que llenarán de música las rutas del Casco Antiguo y la Vía España.

De acuerdo con la programación oficial divulgada por las autoridades para las dos rutas de la ciudad, el desfile contará con la participación de reconocidas bandas independientes nacionales y talento internacional invitado.

Entre las agrupaciones que desfilarán están Éxodo, San Miguel Arcángel, Generación de Oro, Metropolitana, Mega Banda, Centenario, El Hogar, Panamá para Cristo, Adolfo Gutiérrez, Apocalipsis, Super Banda y Búho de Oro.

A esta masiva representación criolla se le suma el toque internacional con la presencia confirmada de las delegaciones de Costa Rica: Revolución de Heredia y la Banda Vieja Metrópolis, las cuales marcharán junto a las diferentes delegaciones estudiantiles y estamentos de seguridad en estos trayectos autorizados.

Provincia de Colón: La realización de los desfiles patrios y el cambio de rutas del 5 de noviembre han quedado bajo la evaluación directa del gobernador y las autoridades locales de la provincia, dependiendo de las revisiones de seguridad en los edificios.

En tanto, en el resto de las provincias y comarcas, el Ejecutivo indicó que la decisión final sobre la ejecución de desfiles recae en los respectivos gobiernos locales (municipios), evaluando caso por caso según los daños locales y la disponibilidad de personal de seguridad y protección civil.

Las autoridades confirmaron los detalles de las dos rutas oficiales, un recorrido que contará con la participación de 32 bandas estudiantiles y 9 bandas independientes.