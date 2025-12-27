Nuevo centro escolar en la comarca indígena Ngäbe Buglé

El Ministerio de Educación (Meduca) realizó el pasado viernes 26 de diciembre, la apertura oficial del Centro Educativo Cerro Guásimo, ubicado en la comarca Ngäbe Buglé.

Cerca de 96 estudiantes son beneficiados con la entrega de las nuevas y modernas instalaciones de esta escuela, señaló el Meduca, en un comunicado.

Durante el acto de inauguración, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que las nuevas estructuras, que reemplazan las antiguas escuelas tipo rancho, buscan fortalecer el acceso a una educación digna y de calidad, especialmente en comunidades de difícil acceso.

El proyecto, con una inversión de B/. 1,452,031.54, contempló la construcción de nuevas áreas, entre ellas dos aulas teóricas, aulas de apoyo, preescolar con área de juegos cercada, un módulo de dormitorios con dos habitaciones, cocina comedor tipo II, servicios sanitarios, letrina, plaza cívica, asta de la bandera y monumento.

Además, se ejecutaron importantes obras de saneamiento, sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales, garantizando condiciones adecuadas de salubridad para estudiantes y docentes.

Asimismo, se instalaron tanques de reserva de agua, sistemas de alarma contra incendios, señalización, sistema fotovoltaico y un cuarto eléctrico de 6 KVA. De manera complementaria, se realizaron trabajos de remodelación en dos aulas existentes y la demolición de estructuras obsoletas, consolidando un entorno educativo moderno, seguro y funcional.