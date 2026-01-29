Ocho muertes por influenza en enero 2026

Ocho personas han fallecido a causa de la influenza, mientras que se han registrado 1,052 casos de síndrome gripal y 493 casos de neumonía en lo que va de enero de 2026, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa).

El epidemiólogo del Minsa, Pablo González, informó que “durante esta época del año circula una gran variedad de virus respiratorios, en las últimas dos semanas hemos observado un aumento de casos, lo cual coincide con la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud sobre la circulación de la influenza y el virus sincitial respiratorio”.

González destacó que “actualmente la vacuna que se está aplicando es la del virus sincitial respiratorio, ya que la vacunación contra la influenza inicia entre los meses de abril y diciembre”. Aclaró además que “la vacuna no evita el resfriado común, pero sí fortalece las defensas del organismo para enfrentar la enfermedad”.

El epidemiólogo recomendó seguir las indicaciones médicas ante cuadros gripales, utilizar mascarilla y evitar el contacto con personas de alto riesgo, como niños menores de cinco años y adultos mayores.

Por su parte, Algis Torres, director de Salud de la Regional de San Miguelito, informó que “hasta el 17 de enero se han confirmado 43 casos de virus respiratorios en el distrito, de los cuales una persona falleció. Resaltó que “el paciente no estaba vacunado, por eso insisto en la importancia de acudir a los centros de salud para recibir las vacunas correspondientes”.

Torres reiteró que ante la presencia de síntomas es fundamental acudir oportunamente al médico de cabecera y evitar la automedicación con antibióticos, ya que esta práctica puede generar complicaciones y subrayó que “en la Regional de San Miguelito si estamos aplicando todas las vacunas, incluyendo la de la influenza”.