Oliva: No me amedrentaré ante ataques políticos

Luego que Luis Carlos Stoute, subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), presentara una denuncia donde indica que se encontraron “hallazgos como irregularidades o claros indicios en la posible perpetración de delitos contra la administración pública por un supuesto mal uso del software de la plataforma llamada Listo, utilizada para las transacciones del vale digital”, el exadministrador de la AIG y actual candidato a diputado para el distrito de San Miguelito, Luis Oliva, aseguró que “no me amedrentaré ante ataques políticos orquestados e infundidos”.

A través de un comunicado, el exdirector comentó que “el actual subadministrador de la AIG, Luis Carlos Stoute, quien ha argumentado públicamente desconocer sobre al programa social Vale Digital, fue colaborador de la empresa Cable & Wireless y tuvo a su cargo la negociación del último contrato suscrito entre CW y la AIG, donde la empresa de telefonía se hizo con un contrato que rondaba los 5.5 millones de dólares. Stoute, que atiende intereses de una empresa leonina que manipulaba a la alza los costos de los servicios brindado a la entidad e, incluso, mantenía secuestradas la base de datos de los ciudadanos beneficiados con el programa de apoyo social, ve la posibilidad de que, con mi salida de la institución, pueda recuperar el negociado que mantenía su antiguo patrono”.

“Ante este escenario descrito y siendo mi principal compromiso con el pueblo panameño y la gestión garante, diligente y efectiva que debía ejercer como administrador de la AIG, adquirimos a través del sector privado, con la empresa Fintek, la donación de la plataforma digital que permitiría mantener sin riesgo alguno, el beneficio sostenido a los de ciudadanos que requerían este soporte en tiempos de crisis. De esta manera, garantizamos el pago del Vale Digital en diciembre de 2022 y los subsiguientes desembolsos sin que el Estado panameño haya tenido que invertir, a la fecha, un solo dólar en el servicio proporcionado por la empresa mencionada”, señala el documento.

Sostuvo que “este tipo de acciones que empresas leoninas y oligopólicas están acostumbradas a ejercer sobre el Estado panameño son las que me motivan y me impulsan a luchar por llegar a la Asamblea Nacional de Panamá, para ponerle un alto a estas prácticas que erosionan y atentan contra los recursos e intereses del país y la salvaguarda de nuestro ciudadanos. No me amedrentaré ante ataques políticos orquestados e infundados y, a todos aquellos que han buscado provecho político ante esta coyuntura, son cómplices de estas empresas y enemigos del pueblo panameño”.