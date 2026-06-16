Operación Cerrojo deja millonario decomiso de artículos prohibidos

Las autoridades panameñas intensificaron los operativos de control en distintos centros penitenciarios del país mediante las operaciones Cerrojo y Armagedón/Cerrojo, logrando el decomiso de armas de fuego, sustancias ilícitas, dinero en efectivo, equipos de comunicación y miles de artículos prohibidos.

Las intervenciones fueron ejecutadas por unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública.

En el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, donde participaron 1,500 unidades de la Fuerza Pública, se decomisaron ocho armas de fuego, 50 municiones, 39 envoltorios de presuntas sustancias ilícitas, 124 teléfonos celulares y más de 1,600 artículos prohibidos.

Mientras tanto, en el Centro Penitenciario de Chiriquí, las autoridades incautaron 319 envoltorios de presunta droga, 276 celulares, 947 tarjetas SIM, 31 pesas digitales y 100 galones de bebidas fermentadas, además de diversas armas blancas y otros artículos prohibidos.

En el Complejo Penitenciario La Joyita, durante el primer día de la Operación Armagedón/Cerrojo, se decomisaron seis armas de fuego, más de 60 municiones, 336 celulares, cinco antenas Starlink, 35 routers Wi-Fi y más de B/.9,800 en efectivo. También fueron ubicadas 332 evidencias relacionadas con presuntas sustancias ilícitas y 2,740 artículos prohibidos.

Por su parte, en el Centro Penitenciario de Penonomé, las requisas permitieron hallar 167 envoltorios de presuntas sustancias ilícitas, B/.4,282.50 en efectivo, 78 celulares y 1,146 artículos prohibidos.

Las autoridades destacaron que estos operativos buscan reforzar el control penitenciario, prevenir actividades criminales desde los centros de reclusión y garantizar la seguridad dentro y fuera de las cárceles.

Totalidad

Durante los allanamientos se decomisaron cinco antenas Starlink, 35 routers Wi-Fi, 947 tarjetas SIM, más de B/.14,260 en efectivo y miles de artículos prohibidos en los distintos centros penitenciarios intervenidos.