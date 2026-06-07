Operación Cerrojo en La Joyita: autoridades decomisan armas, droga y equipos de comunicación

La Operación Cerrojo, desplegada en el Centro Penitenciario La Joyita, dejó como resultado la incautación de armas de fuego, municiones, drogas, equipos de comunicación y otros artículos prohibidos durante un amplio operativo de seguridad, informó la Policía Nacional.

Las acciones se desarrollaron en los pabellones 05, 06, 07, 12, 13 y 14 del centro penitenciario, donde se decomisaron seis armas de fuego, 68 municiones, 336 teléfonos celulares, 167 televisores, 35 routers, cinco antenas, 332 sobres con presunta droga, B/. 9,867.71 en efectivo y 2,740 artículos prohibidos.

De acuerdo con la Policía Nacional, en el operativo participaron 2,494 unidades de los estamentos de seguridad, lideradas por el Ministerio de Seguridad. De ese total, 1,754 eran agentes de la Policía Nacional, 385 del SENAFRONT y 355 del Servicio Nacional Aeronaval.

La entidad indicó que la coordinación interinstitucional permitió garantizar el control y la seguridad durante el operativo, como parte de las acciones para reforzar las medidas de prevención dentro del sistema penitenciario.

La Operación Cerrojo continúa con nuevas intervenciones dentro del penal, con el objetivo de mantener el orden y reducir la circulación de objetos ilícitos entre la población privada de libertad, según la información oficial de la Policía Nacional.