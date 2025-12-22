Operación “Helios 2”: Capturan a seis presuntos homicidas en Colón

Seis personas fueron capturadas en la provincia de Colón, presuntamente vinculadas con delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio doloso, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Las aprehensiones se dieron, a través de la operación “Helios 2”, en diligencias de allanamientos junto al Ministerio Público.

Entre los aprehendidos por homicidio figuran alias “Maikel” y “Menor”, relacionados a investigaciones por un hecho registrado el 15 de octubre del presente año, en un lava auto en calle 5 y 6 Amador Guerrero, según el reporte policial.

Asimismo, alias “Reynier”, “Ore”, “Perco” y “Cosi”, supuestamente vinculados al homicidio de un hombre de 23 años, que había sido reportado como desaparecido, siendo ubicado sin vida en Los Lotes de Buena Vista el 13 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la PN, en las diligencias también se aprehendió a alias “Navas”, requerido por el delito de tentativa de homicidio, en un hecho ocurrido el 14 de octubre de 2025 en el Albergue de Arco Iris.

Los aprehendidos e indicios fueron remitidos a órdenes de las autoridades judiciales, indicaron las autoridades.