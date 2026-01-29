Operación “Oeste Seguro”: Capturan a 23 personas por microtráfico

Este jueves, a través de la operación “Oeste Seguro”, en el distrito de La Chorrera, fueron aprehendidas 23 personas por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad relacionada con droga, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con el reporte policial, “en las 16 diligencias de allanamiento y registro en coordinación con el Ministerio Público se incautaron dosis de presuntas sustancias ilícitas, equipos tecnológicos y dinero en efectivo”.

Las acciones contra el microtráfico se mantienen en Panamá Oeste y otros puntos del país para sacar de las calles drogas y garantizar entornos seguros a los ciudadanos, según la Policía.