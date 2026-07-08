Operación Pandora: Desarticula presunta red que eliminaba cuentas millonarias en el sistema E-Tax de la DGI

La Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación (PGN) desarrolla este miércoles la operación Pandora, con el objetivo de desarticular una presunta organización integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), señalada de manipular registros dentro del sistema E-Tax.

De acuerdo con las autoridades, la operación contempla órdenes de captura contra aproximadamente 19 personas, quienes serían requeridas por su presunta vinculación con estos hechos.

Las investigaciones revelan que los implicados presuntamente eliminaban cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían realizado pagos al fisco, con el propósito de que esos créditos aparecieran como pagos no aplicados y posteriormente fueran vendidos por su valor real a una entidad crediticia en el territorio nacional.

Como parte del operativo, se han realizado 23 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde las autoridades han recuperado equipos tecnológicos y documentos vinculados a la investigación, informaron del Ministerio Público (MP).