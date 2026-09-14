Operación “Poseidón”: 12 detenidos e incautación de bienes tras 48 allanamientos en 4 provincias

Doce personas detenidas, así como la incautación de ocho vehículos, seis embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas, es el resultado de la operación “Poseidón”, desplegada por la Procuraduría General de la Nación contra una organización criminal que operaba a escala nacional y transnacional.

El operativo fue ejecutado por las Fiscalías Superiores Especializadas contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), tras una investigación iniciada en 2021.

A la agrupación se le investiga por la presunta comisión de delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales, homicidios, tentativas de homicidio y posesión ilícita de armas de fuego.En total se realizaron 48 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

Las autoridades informaron que los aprehendidos y las evidencias quedaron a órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.