Operativo antidrogas deja dos mujeres aprehendidas

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó sobre dos mujeres arrestadas durante un allanamiento realizado en el sector de Guabito, en Bocas del Toro, como parte de la Operación “Falange”.

La entidad explicó que la diligencia fue desarrollada por unidades Antinarcóticos del Batallón General Manuel Quintero Villarreal, en coordinación con la Fiscalía de Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí y Bocas del Toro, en el marco del Plan Firmeza.

Durante el operativo se decomisaron 21 bolsas transparentes con polvo blanco, presuntamente sustancia ilícita, y dos teléfonos celulares.

Senafront indicó que el caso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.