Organizan actos por 200 años del Congreso Anfictiónico

Continua la agenda académica, cultural y diplomática para conmemorar el Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Ayer, el presidente del Congreso peruano, Fernando Rospigliosi, dio lectura a una moción de saludo con motivo de las celebraciones del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, en presencia del viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann; el embajador de Panamá en el Perú, Dante Pescetto Foppiano; y representantes del Instituto Raúl Porras Barrenechea, quienes estaban en las galerías del Hemiciclo.

Al respecto, Olimpo Sáez, vocero del Bicentenario de Congreso Anfictiónico de Panamá, explicó que el 22 de junio, el país festejará los 200 años de este evento histórico.

“Este magno encuentro en Panamá, con los países y gobiernos de países amigos y hermanos, es importante para consolidar la imagen de nuestra República Independiente, consolidar la imagen de que el gobierno panameño maneja con eficacia el Canal de Panamá al servicio de la humanidad, al servicio de los países del mundo sin ninguna reserva, sin ningún sectarismo y lo hace con eficacia”, detalló Sáez.