Orgullo en Veraguas: 179 nuevos maestros se gradúan de la Escuela Normal

El Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena celebró la graduación de 179 nuevos licenciados en Educación Básica, jóvenes que no solo reciben un título, sino la misión sagrada de guiar los primeros pasos de la niñez panameña. Entre abrazos, lágrimas de felicidad y el calor de sus familias, la Promoción 2025 selló un compromiso que trasciende los libros: educar con amor y vocación.

Estos nuevos profesionales son el resultado de una formación integral donde la pedagogía y la sensibilidad social van de la mano. Durante la ceremonia, se recordó que la educación primaria es la base donde se construye el destino de un país. Ahora, estos 179 graduandos llevan consigo la responsabilidad de ser luces de innovación e inclusión en cada rincón del sistema educativo nacional, desde las ciudades hasta las zonas más apartadas.

“Formar a un niño es moldear el futuro”, fue el sentimiento que resonó en el auditorio. Las autoridades del Instituto resaltaron que estos docentes están preparados para enfrentar los retos de un mundo cambiante, manteniendo siempre la integridad y la excelencia que caracteriza al histórico “Pedagógico”. Su labor será fundamental para fortalecer los cimientos de una sociedad más justa a través de una enseñanza de calidad.

Con esta nueva generación, el Juan Demóstenes Arosemena reafirma su papel como el faro educativo de Panamá. Veraguas entrega hoy al país no solo profesionales, sino maestros y maestras con alma, listos para sembrar conocimiento y progreso en el corazón de sus estudiantes.