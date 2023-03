Pacientes con insuficiencia renal cierran la vía Transístmica

Miembros del Grupo de Pacientes de Diálisis (Grupadi) bloquearon el tráfico en la Vía Transistmica frente al Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid, con el objetivo de exigir que se declare desierta una licitación para la adquisición de equipos.

“Somos familiares que también sufrimos estos cambios de turnos y problemas de hacinamiento señores. No a la licitación que hay. No la queremos porque hay muchas cosas turbias. No más engaños y mentiras”, declaran los manifestantes, quienes argumentan que no están a favor de la adquisición de equipos de origen chino.

René Cubilla, representante de pacientes con insuficiencia renal, explicó que “a esta compañía, si no hacemos nada, se le va a adjudicar esto, unos productos chinos que pensamos nosotros va a desmejorar la calidad de vida de los 3 mil pacientes renales que tenemos actualmente”.

“Lo más importante que nos aqueja ahora mismo es la licitación pública que ya se dio, todavía no se ha adjudicado y no se nos tomó en cuenta, solamente una compañía participó”, agregó Cubilla en entrevista para Telemetro Reporta.

La acción de cierre dejó a conductores y usuarios del transporte público en el tranque vehicular. Por su parte, el Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó que “estamos desviando nuestros servicios de Transístmica y Av. Ricardo J. Alfaro que pasan frente a la CSS Especializada, debido al cierre de la vía por protestas”.