Padres de familia cuestionan cobro de $5 para ingresar al IPT de San Miguelito

Padres de familia del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de San Miguelito expresaron su molestia por el cobro de cinco dólares establecido por la Asociación de Padres de Familia del plantel, medida que, según explicaron, busca contribuir al fortalecimiento de la seguridad dentro del centro educativo.

De acuerdo con una madre de familia, el pago incluye la emisión del carnet de identificación y el acceso a una plataforma. Sin embargo, señaló que algunos estudiantes no pudieron ingresar al plantel por no haber realizado el pago.

La situación ha generado inconformidad entre algunos acudientes, quienes cuestionan que el acceso de los estudiantes al centro educativo esté condicionado al cumplimiento de este pago.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia explicó que la medida fue establecida como parte de las acciones implementadas para reforzar la seguridad del plantel y mantener un mayor control sobre las personas que ingresan a las instalaciones.