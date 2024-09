Panamá acogerá la cumbre de educación superior Inn•kind FIEd 2024

Especialistas de América Latina se reunirán en Panamá, del 18 al 20 de septiembre, en el Foro Inn•kind FIEd LATAM 2024 que tendrá como temáticas el uso de la inteligencia artificial, e impacto de la acreditación en la competitividad de los países.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) adelantó que “los expertos se enfocarán en un análisis de los temas estratégicos, con el propósito de acelerar la capacidad operativa tanto de instituciones como de empresas, para enfrentar con mejores herramientas los desafíos de la inteligencia artificial y todas las tecnologías emergentes que junto a los procesos de innovación hacen parte del día a día de las instituciones educativas”.

“Unleash the human power in the IA” analizará el rol de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la competitividad de los países, desde la perspectiva humana en esta nueva época para potenciar el futuro de Latinoamérica.

Se detalló que este año, el programa está permeado con la visión del “Global Education Forum” que es un tanque de pensamiento con los principales actores europeos y norteamericanos para establecer hacia dónde debería ir la educación superior.

Adriana Angarita, presidente de Inn•kind FIEd LATAM 2024, explica que la cumbre iniciará con la sección virtual y gratuita, en la que se podrán conocer elementos asociados a la reflexión de los procesos de impacto por la Inteligencia artificial, a nivel enseñanza, institucional, social y humano.

Agrega que, en esta parte, el antropólogo Ignacio Martínez, profesor catedrático de la Universidad de Alcalá, ayudará a comprender que significa ser humano frente a la tecnología y la inteligencia artificial, descifrando a dónde podemos ubicarnos en esta época de cambio, para empezar a trabajar y potenciar a nuestra región.

Posteriormente, el 19 de septiembre iniciará la jornada presencial en el hotel Marriot, que integra tres ejes abordados por expertos, autoridades internacionales y departamentos de recursos humanos de multinacionales.