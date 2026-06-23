Panamá actualiza estrategias para frenar el embarazo adolescente ante el repunte de casos

Panamá inició la actualización de la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes y de su Plan de Acción 2026-2030. Este proceso se realiza mediante mesas de trabajo que reúnen a instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones juveniles y la sociedad civil, informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La actualización incorporará medidas dirigidas a enfrentar factores estructurales vinculados al embarazo adolescente, entre ellos la pobreza, la deserción escolar, la violencia sexual y los matrimonios o uniones infantiles, tempranos y forzados.

“Las mesas de trabajo servirán para construir una hoja de ruta para el período 2026-2030, con el objetivo de reducir brechas territoriales, fortalecer la coordinación institucional y avanzar en el cumplimiento de los compromisos relacionados con los derechos de la niñez, la adolescencia y la igualdad de género”, explicaron en un comunicado.

Datos oficiales y de organismos internacionales muestran que Panamá redujo los nacimientos en adolescentes de más de 15,000 casos en 2012 a 9,531 en 2022. Sin embargo, la tasa de fecundidad en esta población continúa por encima de los promedios regional y mundial.

Las mayores incidencias se concentran en las provincias de Darién y Bocas del Toro, así como en las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Las autoridades estiman que alrededor de 21 niñas y adolescentes quedan embarazadas cada día en el país, una situación que se mantiene como uno de los principales desafíos para la salud pública y el desarrollo social.

El proceso busca fortalecer las acciones impulsadas por el Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente (Conama), organismo que desde 2021 amplió su enfoque, pasando de la atención exclusiva a una estrategia centrada en la prevención, la educación sexual integral, la protección de derechos y la erradicación de la violencia.

Según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el embarazo adolescente genera pérdidas económicas cercanas a los 1,500 millones de dólares anuales en Panamá, equivalentes a aproximadamente el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), debido principalmente a la reducción de oportunidades educativas y laborales para las madres jóvenes.