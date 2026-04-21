Panamá apuesta por inteligencia y datos para enfrentar el crimen organizado

Panamá reforzó su estrategia de seguridad con un enfoque centrado en el uso de inteligencia y análisis de datos para combatir el crimen organizado y las amenazas transnacionales, según se expuso durante la inauguración del Congreso Internacional de Criminalidad.

En el acto, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, subrayó que el abordaje actual de la seguridad requiere precisión y sustento técnico. “El crimen ya no respeta fronteras, evoluciona constantemente y se apoya en dinámicas globales. La respuesta del Estado debe estar a ese mismo nivel. No basta con actuar: es imperativo comprender”, afirmó.

Durante su intervención, el ministro destacó la importancia de transformar los datos en herramientas operativas para la toma de decisiones. Según explicó, cada registro criminal representa una situación que impacta directamente a las comunidades, por lo que su análisis permite identificar patrones, ubicar zonas críticas y actuar con mayor rapidez para prevenir delitos.

En ese contexto, resaltó el fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas Criminales (SIEC), desarrollado en el marco del Plan Firmeza, como un instrumento clave para mejorar la planificación de operativos y optimizar los recursos del Estado.

“De la calidad de nuestros datos depende nuestra capacidad de actuar a tiempo, prevenir y proteger mejor a nuestra gente”, puntualizó.

El titular de Seguridad también hizo un llamado a la colaboración entre especialistas nacionales e internacionales, al considerar que el intercambio de información y el trabajo basado en evidencia son fundamentales para enfrentar un fenómeno delictivo que trasciende fronteras.