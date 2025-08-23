Panamá celebra el aniversario 17º del Servicio Nacional Aeronaval

Con gran entusiasmo, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) conmemoró su 17.º aniversario con la Gran Parada Aeronaval, realizada en la Calzada de Amador, que llenó de emoción y orgullo patrio a chicos y grandes.

Según informó la entidad mediante una nota de prensa, desde muy temprano, cientos de asistentes fueron testigos de un espectáculo sin igual, que incluyó desfiles, exhibiciones aéreas de ala fija y rotatoria, demostraciones de unidades aeronavales, linces, infantería, fuerzas especiales y binomios caninos, mostrando disciplina, destreza y entrega al servicio de la Patria.

El SENAN destacó que la parada es “un homenaje a nuestra historia, a nuestros héroes y al compromiso de seguir defendiendo con valentía por aire, mar y tierra”.

Estas actividades forman parte del cierre de la celebración de su aniversario, que comenzó el pasado 20 de agosto, reafirmando el profesionalismo y la dedicación diaria de quienes protegen la soberanía nacional y fortalecen el orgullo de servir a Panamá.