Panamá en evento pro ecología en cumbre en la ONU

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro en la Cumbre del Futuro de la ONU, el representó hoy a Panamá en el evento “Fe por Nuestro Planeta”.

El encuentro reunió en Nueva York, Estados Unidos, a jóvenes, líderes religiosos y ambientalistas con un propósito en común: acelerar la acción climática desde la fe y la juventud.

“Anuncio que Panamá será anfitrión de los próximos encuentros de Faith for Our Planet en las Américas, uniendo a comunidades religiosas para proteger nuestra casa común. Sabemos que la ciencia y las políticas no bastan; debemos movilizar la fe, la esperanza y el compromiso moral de la gente hacia un futuro más sostenible y justo”, señaló el ministro en su cuenta de la red social X.

“El cambio climático no espera, y con la fe como motor, Panamá está lista para liderar esta cruzada ambiental”, añadió.