Panamá enfrentará más calor y menor cantidad de lluvias, según el IMHPA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que, durante el período comprendido entre agosto, septiembre y octubre de 2026 se esperan temperaturas por encima de lo normal y una disminución de las lluvias en gran parte del territorio nacional.

La perspectiva climática indica que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial podría intensificarse durante estos meses, favoreciendo la permanencia e intensificación del fenómeno de El Niño, con efectos sobre las condiciones atmosféricas de la región.

Además, se prevé la presencia de aguas más cálidas de lo habitual tanto en el Pacífico como en el Caribe panameño, lo que contribuiría al aumento de las temperaturas y de la sensación térmica en el país.

La ingeniera Luz Graciela de Calzadilla, directora general del IMHPA, explicó que, pese a que agosto, septiembre y octubre forman parte de la temporada lluviosa, varias provincias registrarían precipitaciones por debajo del promedio histórico.

Menos lluvias en gran parte del país

El IMHPA prevé una disminución de las precipitaciones entre agosto y octubre de 2026 en varias zonas del Pacífico, con posibles déficits de entre 20 % y 45 %. Algunas cuencas hidrográficas ya presentan condiciones de sequía, por lo que se recomienda el uso responsable del agua.

Algunas regiones con más lluvias

Mientras gran parte del país tendría menos precipitaciones, áreas como Bocas del Toro, Guna Yala y zonas montañosas de Chiriquí podrían registrar lluvias por encima de lo normal, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Temperaturas más altas

Se pronostican temperaturas entre 2 °C y 3 °C por encima de los valores habituales, con sensación térmica superior a los 38 °C en varias provincias debido a la combinación de calor y humedad.

Canícula podría prolongarse

El período de disminución de lluvias dentro de la temporada lluviosa podría extenderse hasta por 10 días durante los primeros días de agosto, principalmente en las provincias centrales.