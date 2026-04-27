Panamá expresa solidaridad a Estados Unidos tras incidente en Washington

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, envió un mensaje de solidaridad a Estados Unidos luego del tiroteo que se dio en una cena de gala en la que se encontraba el presidente Donald Trump en Washington, D.C., incidente que fue controlado rápidamente por el Servicio Secreto, evitando consecuencias mayores.

En una carta dirigida al embajador Kevin Cabrera y fechada el 26 de abril de 2026, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, manifestó, en nombre del presidente José Raúl Mulino, su Gobierno y el pueblo panameño, la tranquilidad y satisfacción al conocer que la situación fue manejada con rapidez y eficacia.

Asimismo, Panamá expresó su alivio al saber que el presidente Donald Trump, la Primera Dama y las altas autoridades presentes se encuentran a salvo. El mensaje también incluyó deseos de pronta recuperación para el agente herido durante el hecho, destacando su valentía y servicio.

El ministro de Relaciones Exteriores reiteró la cercanía y solidaridad de Panamá ante este tipo de situaciones, además de expresar confianza en la fortaleza institucional de Estados Unidos.

Por su parte, el embajador Cabrera agradeció en un tuit la solidaridad: “Muchas gracias al Gobierno de Panamá y al pueblo panameño por su mensaje de solidaridad tras los eventos en Washington. Valoramos la amistad entre nuestros países”.