Panamá formaliza inicio del proceso hacia la exención de visas a Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, presidió el primer encuentro para la conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Exención de Visas, un mecanismo que marca el inicio formal del proceso para que Panamá aspire a ingresar al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos.

La reunión tuvo como eje central la definición de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que cada entidad del Gobierno Nacional deberá cumplir para avanzar en este proceso, con énfasis en la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la mejora del intercambio de información. Las instituciones panameñas trabajarán en estrecha cooperación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Departamento de Seguridad Nacional.

“La conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Exención de Visas representa un paso estratégico de alta trascendencia para Panamá, que busca consolidar una visión de Estado sustentada en la coordinación interinstitucional y la responsabilidad compartida con un socio histórico y estratégico como lo es Estados Unidos”, afirmó Hoyos durante la sesión.

El canciller encargado sostuvo que el Programa de Exención de Visas es, ante todo, “un mecanismo de confianza que exige estándares elevados en materia de seguridad, gestión migratoria, integridad documental e intercambio de información”. Enfatizó que cumplir con estas exigencias “no es tarea de una sola entidad, sino el resultado de un esfuerzo articulado del Estado panameño, donde cada institución aporta desde su ámbito de competencia para alcanzar un objetivo común”.

Asimismo, Hoyos destacó que el grupo de trabajo permitirá “alinear políticas públicas, identificar brechas, evitar duplicidades y asegurar coherencia entre los compromisos internacionales y su implementación interna.”. Añadió que la eventual exención de visas “no debe entenderse únicamente como una facilidad migratoria, sino como una herramienta para fortalecer los vínculos entre nuestras sociedades, fomentar los intercambios académicos, culturales y empresariales, y profundizar el contacto entre nuestros pueblos, siempre bajo estándares elevados de seguridad y corresponsabilidad”.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, señaló que su Gobierno está colaborando con Panamá para compartir información y garantizar que los viajes entre ambos países se realicen de manera eficaz y segura. “Este es un proceso complejo, que no será inmediato, pero estamos avanzando de forma coordinada para cumplir todos los requisitos que establece la ley de Estados Unidos”, afirmó.

En el encuentro participaron el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán; la cónsul general de Estados Unidos en Panamá, Melanie Rubenstein; el director de la Autoridad de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas; la subdirectora del Servicio Nacional de Migración, Erly Miranda; el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Manuel Moreno; la jefa de Visas del Consejo de Seguridad, Virginia Ferrer; además de representantes del Ministerio de Gobierno y del Servicio Nacional de Migración.

De manera virtual se sumaron altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezados por el equipo responsable del Programa de Exención de Visas.

El proceso para que Panamá sea incluido en el programa de exención se encuentra en fase de negociación formal. La solicitud fue presentada el mes pasado por el presidente José Raúl Mulino, quien destacó que el país ya cumple un requisito clave: una tasa de rechazo de visas inferior al 4%. El Gobierno espera concretar este objetivo durante la actual administración.