Panamá inadmite a cuatro extranjeros en Tocumen

Cuatro extranjeros fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante tres operaciones migratorias realizadas por el Servicio Nacional de Migración (SNM), informó la entidad este jueves 29 de octubre de 2026.

Según el reporte oficial, un ciudadano estadounidense que llegó procedente de Lima, Perú, fue inadmitido tras detectarse que registra antecedentes como ofensor sexual. El hombre fue retornado a Miami, Estados Unidos.

En otro caso, un ciudadano mexicano que arribó desde Ciudad de México también fue devuelto a su lugar de origen, luego de que las autoridades verificaran que mantenía un registro por ofensa sexual.

Asimismo, dos ciudadanos de Uzbekistán que llegaron procedentes de São Paulo, Brasil, fueron inadmitidos tras detectarse presuntas irregularidades en sus pasaportes, que serían documentos rusos fraudulentos. Ambos fueron retornados a su punto de embarque bajo la custodia de inspectores migratorios.