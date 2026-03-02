Nacionales

Panamá inicia el año escolar con más de 870 mil alumnos

El calendario escolar 2026 se extenderá por 42 semanas hasta diciembre, con 3,099 centros abiertos y 13 planteles en modalidad no presencial. Mientras se implementa inversión de carriles en vías

Panamá inicia el año escolar con más de 870 mil alumnos
ML | Estudiantes del nuevo Centro de Educación Básica General Piedra de Amolar.
Panamá inicia el año escolar con más de 870 mil alumnos
Panamá inicia el año escolar con más de 870 mil alumnos
Redacción
02 de marzo de 2026

Panamá inicia hoy el año escolar con un total de 876,605 estudiantes, de los cuales 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al particular, según informó el Ministerio de Educación (Meduca).

De 3,112 centros educativos distribuidos en las 16 regiones escolares, 3,099 abrirán sus puertas, alcanzando un 99.5% de cobertura. Se dio a conocer que solo 13 planteles, ubicados en Colón, Emberá Wounaan, Darién y Ngäbe Buglé, desarrollarán clases bajo modalidades no presenciales.

Se detalló que 11 centros atenderán a 10,215 estudiantes en instalaciones alquiladas, con un costo de B/.2,611,285. El calendario escolar 2026 tendrá una duración de 42 semanas y culminará en la semana de graduaciones y balance del 14 al 18 de diciembre. Debido al incremento de movilizaciones, la Autoridad del Tránsito implementará una inversión de carriles que se aplicará en la autopista Arraiján-La Chorrera, el Puente de las Américas, Vía Israel y Av. Santa Elena en horarios matutinos y vespertinos para mejorar la fluidez vehicular.

  • $!Panamá inicia el año escolar con más de 870 mil alumnos
  • $!Panamá inicia el año escolar con más de 870 mil alumnos

“Yo les deseo lo mejor y he dado todo el apoyo a la ministra Molinar para que este año escolar sea tranquilo y no nos tengamos que ver en la penosa necesidad del año pasado, donde se mezcló profesores con politiquería y casi pierden el año escolar”.

“En 2026 la misión es hacer de cada niño que pasa por nuestras manos una mejor persona. Tenemos todo el terreno abonado para dedicarles todos nuestros esfuerzos y convertirlos a todos en esa persona que merecen ser”.

800
Centros educativos se recuperaron con el Plan de Verano 2026.
Tags:
Meduca
|
estudiantes
|
Inversión de carriles
|
año escolar 2026
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR