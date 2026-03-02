$!Panamá inicia el año escolar con más de 870 mil alumnos

Panamá inicia hoy el año escolar con un total de 876,605 estudiantes, de los cuales 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al particular, según informó el Ministerio de Educación (Meduca).

De 3,112 centros educativos distribuidos en las 16 regiones escolares, 3,099 abrirán sus puertas, alcanzando un 99.5% de cobertura. Se dio a conocer que solo 13 planteles, ubicados en Colón, Emberá Wounaan, Darién y Ngäbe Buglé, desarrollarán clases bajo modalidades no presenciales.

Se detalló que 11 centros atenderán a 10,215 estudiantes en instalaciones alquiladas, con un costo de B/.2,611,285. El calendario escolar 2026 tendrá una duración de 42 semanas y culminará en la semana de graduaciones y balance del 14 al 18 de diciembre. Debido al incremento de movilizaciones, la Autoridad del Tránsito implementará una inversión de carriles que se aplicará en la autopista Arraiján-La Chorrera, el Puente de las Américas, Vía Israel y Av. Santa Elena en horarios matutinos y vespertinos para mejorar la fluidez vehicular.