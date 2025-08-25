Panamá inicia revisión de reglamentos técnicos para alimentos clave

Más de 30 representantes de gremios, entidades públicas y asociaciones de consumidores se reunieron hoy para iniciar el proceso de actualización de los reglamentos técnicos de alimentos considerados 'sensitivos', como lácteos, cárnicos, granos y hortalizas.Moltó destacó que el objetivo es tener, en un plazo de seis meses, un paquete de reglamentos revisado, actualizado y consensuado. Este esfuerzo busca fortalecer la seguridad alimentaria, proteger al consumidor y ofrecer certeza jurídica a los productores.Asimismo, el ministro calificó este proceso como una 'prioridad estratégica' del Gobierno Nacional, subrayando que un reglamento técnico es una 'norma obligatoria que define cómo deben ser nuestros productos y procesos'. Estos instrumentos son esenciales para proteger la salud, facilitar el comercio justo y fortalecer la producción nacional.La metodología de trabajo incluirá la formación de comités técnicos por rubro, que revisarán cada artículo de los reglamentos actuales para identificar ajustes y formular propuestas basadas en el consenso. Una vez finalizado el análisis técnico, los documentos serán consolidados y validados por todos los comités antes de pasar a consulta pública.La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del MICI estará a cargo de integrar las observaciones finales y garantizar la calidad del resultado.<b>Cronograma de trabajo</b>El proceso intersectorial tiene un cronograma definido:25 y 26 de agosto: Recepción de matrices técnicas por rubro.25 de agosto al 2 de septiembre: Designación formal de representantes de los comités.Septiembre y octubre: Sesiones de análisis técnico por comité.25 al 28 de noviembre: Revisión y consolidación final.Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto entre el MICI, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), ACODECO y otras entidades, y busca establecer un precedente en la política alimentaria del país, como lo señaló el ministro Moltó.