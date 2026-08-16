Panamá negó entrada a ciudadano canadiense por vínculos con organizaciones extremistas

El Servicio Nacional de Migración (SNM) negó el ingreso al país a un ciudadano canadiense tras detectar en los controles de seguridad vínculos con organizaciones que representan una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad internacional, así como expresiones de simpatía hacia el grupo extremista Hamás.

El ciudadano fue retornado a su país de origen inmediatamente después de activarse el protocolo correspondiente.

La detección se produjo durante los procedimientos de verificación migratoria que se aplican a todas las personas que ingresan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tras el cruce de información y el análisis de riesgo, las autoridades confirmaron la alerta y ejecutaron la inadmisión.

“Ningún indicio se pasa por alto. Quien represente un riesgo para la seguridad o mantenga vínculos con grupos que promuevan la violencia hallará en nuestros puestos de control una respuesta inmediata y contundente por parte de las unidades migratorias”, indicó el SNM a través de un comunicado.

La entidad precisó que la medida se ejecutó conforme a la normativa vigente y reiteró que mantiene sus filtros activos en todos los puntos de entrada al país.

“La seguridad de Panamá no se negocia ni se omite”, concluyó el Servicio Nacional de Migración.