Panamá preside diálogo de alto nivel de la Asociación de Estados del Caribe

El Diálogo de Alto Nivel entre la Presidencia del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y los Estados Observadores fue presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

El encuentro se realizó ayer, miércoles en el salón de conferencias de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, con el objetivo de entablar acercamientos con los Estados Observadores e incentivar la cooperación entre los países del Gran Caribe.

El canciller Martínez-Acha expresó su agradecimiento por la asistencia de los Estados observadores a ese diálogo de alto nivel y resaltó la importancia de la AEC “como promotora de la cooperación, la paz y el desarrollo sostenible en la región del Gran Caribe, a la que se refirió como zona de paz”.

Además, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, hizo hincapié “en la necesidad de actuar de forma consensuada e impulsar los esfuerzos para promover la integración y la resiliencia ante los desafíos globales actuales”.