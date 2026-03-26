Panamá refuerza estrategia para prevenir el cáncer cervicouterino

Según la Organización Panamericana de la Salud, en Latinoamérica la tasa de incidencia del cáncer cervicouterino es de 14 por cada 100,000 mujeres; sin embargo, en Panamá la cifra es preocupante, con un registro de 43. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) hace un llamado a la población a acudir de manera oportuna a los controles preventivos, ya que la detección temprana es clave para evitar complicaciones y salvar vidas.

La doctora Geneva González, jefa de la Sección de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, indicó que, tras una disminución en las coberturas de vacunación durante la pandemia, actualmente se ha logrado recuperar la confianza en las dosis, alcanzando niveles superiores al 80 % en la inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH).

“Esta vacuna, considerada segura y eficaz, representa una de las principales herramientas para prevenir el desarrollo de lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino”, indicó la doctora González.

El grupo de mayor riesgo se concentra en mujeres de entre 30 y 59 años, y las regiones con mayor incidencia incluyen Panamá Oeste, Chiriquí y la región de Azuero. Ante esta realidad, “el país avanza en la modernización de los métodos de tamizaje, incorporando pruebas más sensibles como la detección de ADN del VPH y citologías en fase líquida, que permiten diagnósticos más precisos y oportunos”, puntualizó González.

Asimismo, se evalúa la implementación de nuevas estrategias como la autotoma de muestras, especialmente en áreas de difícil acceso, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a los servicios de detección, informó el Minsa en un comunicado.

La jefa de la Sección de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa recordó que la prevención es fundamental e instó a las mujeres a realizarse controles ginecológicos de forma periódica.

“La medicina preventiva recomienda acudir al menos una vez al año al médico para evaluaciones de rutina, incluyendo pruebas de tamizaje según la edad y factores de riesgo”, acotó.

En cuanto a la vacunación contra el VPH, se destacó que actualmente una sola dosis es suficiente para generar protección, según evidencia científica y recomendaciones internacionales. No obstante, se enfatiza que la vacuna no sustituye los controles médicos, sino que los complementa como parte de una estrategia integral de prevención.

El Minsa reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las políticas públicas de salud para garantizar el bienestar de las mujeres panameñas, promoviendo la educación, la prevención y el acceso equitativo a servicios de salud de calidad.