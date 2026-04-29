Panamá se posiciona en el ‘top’ de las alcaldías con mejor desempeño de Latinoamérica

La ciudad de Panamá se ha consolidado como uno de los referentes regionales en gestión municipal, según revela el informe de abril de 2026 de CB Global Data. El estudio de la firma especializada en opinión pública destaca que tanto la administración capitalina como su alcalde se posicionan en el grupo de liderazgo con mayor respaldo ciudadano en Latinoamérica.

La Alcaldía de Panamá ha liderado diversas actividades y transformaciones de espacios, movilidad, turismo, gastronomía y cultura que posicionan a la ciudad con un gran potencial atractivo para la economía y la inversión extranjera.

El estudio CB Global Data coloca a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el primer lugar del ranking con una imagen positiva del 61.7 %, consolidando un crecimiento respecto al mes anterior, cuando registraba un 57.6 %.

En la segunda posición se ubica Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, quien registra un sólido 60.3 % de aprobación. Aunque se mantiene como una de las figuras mejor evaluadas de la región, experimentó una ligera variación frente al 60.1 % que obtuvo en marzo pasado.

El podio de los tres mejor evaluados lo completa el panameño Mayer Mizrachi. El alcalde de Panamá logró un notable ascenso en su popularidad, pasando de un 46.4 % en marzo a un 51.1 % de imagen positiva en abril.

Recientemente, la ciudad de Panamá celebró un año del Casco Peatonal, iniciativa que transforma el Casco Antiguo en un espacio para la convivencia de nacionales y extranjeros. Con más de 800,000 visitantes y aportes por encima de los 15 millones, este proyecto potencia la cultura, la gastronomía, el turismo y la economía de comercios locales y microempresarios.