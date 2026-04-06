Panamá será sede de las sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo

Los días 8 y 9 de abril de 2026, la ciudad de Panamá albergará el XXVI Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La elección de Panamá como sede subraya su rol estratégico en la cooperación regional. El país presentará sus avances en la protección de infraestructura crítica, un pilar fundamental para garantizar la estabilidad económica y la seguridad de las vías de comercio global que transitan por el istmo”, destacó la Cancillería.

El encuentro, que reunirá a las máximas autoridades de seguridad de los Estados miembros, tendrá como eje central de las deliberaciones la «Prevención del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».

Desde el Ministerio se detalló que la agenda abordará la creciente complejidad para detectar el movimiento de recursos destinados a actividades terroristas. A diferencia del lavado de activos tradicional, el financiamiento del terrorismo suele apoyarse en la técnica del «hormigueo»: múltiples donaciones de baja cuantía que, de forma individual, no activan las alertas de los sistemas financieros, pero que, en conjunto, permiten el sostenimiento de infraestructuras criminales.

“Los grupos terroristas han diversificado sus métodos de captación, explotando desde recursos naturales y organizaciones sin fines de lucro hasta campañas de crowdfunding y activos virtuales. Asimismo, se discutirá la convergencia entre el terrorismo y el crimen organizado transnacional, incluyendo el narcotráfico y la trata de personas como fuentes de ingresos”, explicaron.

El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) es el principal órgano de la OEA encargado de prevenir y combatir el terrorismo en las Américas, fomentando la cooperación técnica y el intercambio de información entre los países del continente.