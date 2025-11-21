Panamá supera las 150 playas con anidación de tortugas

En las costas panameñas anidan cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo. De ellas, dos están en la lista mundial de peligro crítico de extinción -la carey y la baula- y una tercera, la lora, se encuentra catalogada como ‘en peligro de extinción’ en Panamá. Las otras dos especies que se pueden ver en el territorio son la cabezona (o caguama) y la verde.

Nilena Marín, vicepresidenta de la junta directiva de la Fundación Tortuguías, explica que en 150 a 200 playas en Panamá se puede presenciar este evento de la naturaleza. “Tanto en el Pacífico como en el Caribe existen playas de anidación de tortugas. En todas las provincias puedes encontrarlas, pero ellas llegan en la noche, rara vez las podrán ver desovando”, afirma Marín.

Entre las playas con mayor llegada de este reptil, se han identificado dos zonas en la provincia de Los Santos: Playa La Marinera, área costera ubicada en Guánico Abajo en Tonosí, Los Santos, declarada zona de reserva y refugio seguro para que la tortuga lora o golfina, desde hace 12 años, y en la que han registrado hasta 10 mil nidos por temporada. El otro sitio de importancia es el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, que alberga 660 nidos de tortugas.

“En estas zonas llega la especie Lora, la más chica, y se puede presenciar un fenómeno conocido como la arribada, en la que llegan más de mil tortugas para hacer el desove y solo en 13 lugares en el mundo se puede ver algo parecido, y Panamá tiene dos”, manifestó Marín.

Otros sitios de importancia son Playa Venao, Cambutal (Los Santos), La Barqueta (Chiriquí), Soropta, San San Pond Sak, Bastimentos (en Bocas del Toro), Punta Chame y Veracruz (Panamá Oeste), Playa Mata Oscura (Veraguas) y Armila (Guna Yala).

El periodo de anidación se extiende desde junio hasta inicio de enero, por lo que las autoridades y organizaciones son conscientes de que las playas no se pueden cerrar. El procedimiento al descubrir una zona de anidación es la colocación de carteles, donde se ofrecen instrucciones, se habla de las especies y datos importantes para su cuidado. Además, se coloca muy cerca un área de incubación o viveros.