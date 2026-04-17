Panamá suscribe Memorando de Entendimiento con la OCDE

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, suscribió un Memorando de Entendimiento (MOU) con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, este viernes en París.

El MOU suscrito con la OCDE establece un marco sólido y prospectivo de cooperación. Permite una colaboración técnica al más alto nivel: intercambio de datos, evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia.

“Este no es un acto simbólico. Es una decisión estratégica, una declaración de intención y un compromiso de transformación”, dijo el ministro Martínez-Acha Vásquez tras la firma del MOU en la sede mundial de la OCDE en París.

El jefe de la diplomacia panameña agregó que “Panamá llega a la OCDE no como un participante pasivo, sino como un socio decidido; un socio listo para alinearse con los más altos estándares internacionales, dispuesto a ser medido, evaluado y mejorado, y dispuesto a contribuir”.

Esta acción abre la puerta para que Panamá profundice su participación en los órganos de la OCDE y le permite sentarse en la mesa donde se definen los estándares globales. “En esencia, integra a Panamá en la arquitectura de las mejores prácticas globales”, afirmó el canciller Martínez-Acha Vásquez.

Este paso permitirá mejorar el clima de inversiones y hará al país más competitivo y predecible. Fortalecerá la gobernanza, impulsará la innovación, elevará el capital humano y alineará el sistema educativo con las exigencias de la economía global.

“Panamá elige la transparencia. Panamá elige la previsibilidad. Panamá elige el Estado de derecho. Panamá elige ser responsable, porque la rendición de cuentas construye fortaleza”, sostuvo el ministro Martínez-Acha Vásquez.

Previo a la firma del MOU con la OCDE, el canciller Martínez-Acha Vásquez se reunió con Philippe Gautier, director general de MEDEF International, la red empresarial privada más importante de Francia.

Ese encuentro tuvo como propósito consolidar a Panamá como un destino clave para la inversión extranjera responsable.

Con la experiencia de MEDEF en más de 120 países, Panamá busca atraer proyectos de alto valor en infraestructura, tecnología y sostenibilidad. Persigue, además, captar capital responsable y fortalecer la posición del país como el hub logístico y comercial más importante de la región.